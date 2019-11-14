شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اللبنانى يلتقى المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم، فى بيروت المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيتش. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية ومسألة تشكيل الحكومة.

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