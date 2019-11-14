شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بـ"جائزة شرطة دبى الدولية لأفضل مراكز الاتصال".. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبى، اليوم خلال حفل نظمته فى فندق أتلانتس النخلة، عن أسماء الفائزين بـ "جائزة شرطة دبى الدولية لأفضل مراكز الاتصال"، الجائزة الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الشرطية فى العالم، والتى أطلقتها في شهر مايو الماضى، ضمن 3 فئات تتمثل فى جائزة أفضل مركز اتصال شرطى، وجائزة أفضل مركز اتصال حكومى، وجائزة أفضل مركز اتصال فى المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء الإماراتية، حضر حفل الإعلان عن نتائج الجائزة، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وعدد من ممثلى القيادات الشرطية فى العالم، وممثلين عن شركات ومؤسسات خاصة عالمية، وضباط وأفراد.

وقال العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ومشرف عام الجائزة، إن شرطة دبى أطلقت الجائزة الدولية لمراكز الاتصال بالتعاون مع شركة "أفايا"، بما يحقق فائدة عظمى فى الاطلاع على التجارب الناجحة والمبتكرة فى مجال مراكز الاتصال، ويحفز المراكز بصورة عامة على تطوير أدائها والارتقاء بمنظومة عملها، وهو ما سينعكس بالضرورة على المتعاملين إيجابا، ويرفع درجة سعادتهم، كما سيساهم في تطوير مسيرة التميز والريادة في استشراف مستقبل مراكز الاتصال، ويعزز التعاون والتبادل المعرفي بين القطاعين العام والخاص، لاسيما وأن الجائزة توفر بيئة تنافسية بين كافة الدول في العالم وليس فقط على المستوى المحلي، لافتا إلى أنها ستكون جائزة دورية تُطلق كل عامين.

Advertisements وأشار إلى أن اختيار مراكز الاتصال الفائزة تم وفقا لمنهجية قياس واضحة ومحددة، اعتمدت على معايير ومقارنات واستبيانات كمية ونوعية، ومقابلات شخصية مع المشاركين، كلها خضعت لتقييم خاص من مقيمين دوليين.

وفي نهاية الحفل، كرم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، الفائزين في الجائزة من ضمن أكثر من 50 جهة من 8 دول في العالم شاركوا فيها، حيث فازت الشرطة السنغافورية بجائزة أفضل مركز اتصال شرطي، وذلك لتدريبيهم الموظفين بشكل دوري وتطبيقهم أفضل الممارسات في مجال الاتصال، تلاهم في المركز الثاني القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الشرطة الهندية والشرطة البحرينية معا.

وفي جائزة أفضل مركز اتصال حكومي، فازت بالمركز الاول هيئة أبوظبي الرقمية، فيما كان المركز الثاني من نصيب هيئة الهلال الأحمر السعودية، فيما حصد الإسعاف الوطني في الإمارات المركز الثالث.

وأخيرا في فئة جائزة أفضل مركز اتصال في المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة، فازت شركة الإمارات للاتصالات بالمركز الأول، وحصلت شركة دناتا على المركز الثاني، وأخيرا فازت كل من شركة نخيل الإماراتية و شركة كريستال الأردنية بالمركز الثالث.