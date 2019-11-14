شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الهولندى يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، فى العاصمة الهولندية أمستردام، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، استعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقرى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.