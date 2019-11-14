شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة للحوثيين بالجوف اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، اليوم الخميس، كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

وذكر مكتب مسام الإعلامي - في بيان عن مشرف الفرق العاملة في محافظة الجوف العقيد عامر البحري، وفقا لقناة "العربية الإخبارية" - أن الفريق 13 مسام نفذ عملية إتلاف وتفجير لـ600 لغم وعبوة ناسفة و قذيفة غير منفجرة في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

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وأوضح أن عملية الإتلاف شملت 400 لغم أرضي مضاد للدروع، 60 عبوة ناسفة، 70 قذيفة غير منفجرة، وعدد من قنابل الطيران المفخخة، بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب .. مضيفا أن القذائف والألغام التي تم إتلافها انتزعها فريقه من عدد من المواقع في منطقة اليتمة خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن بهذه العملية يكون "الفريق 13 مسام" قد نفذ ثلاث عمليات إتلاف وتفجير لآلاف من الألغام والقذائف غير منفجرة، فيما تعد العملية رقم 12 لمشروع مسام في منطقة اليتمة .. ويعمل المشروع السعودي "مسام" بأربع فرق هندسية في منطقة اليتمة.