شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 4 موظفين أنقذوا عائلة جرفت السيول سيارتها فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مدير الدفاع المدني فى منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، 4 موظفين أنقذوا عائلة جرفت السيول سيارتها فى مدينة حائل الثلاثاء الماضى.

ووفقا لما نشره موقع "العربية" ، كرّم مدير الدفاع المدني في منطقة حائل العميد عبدالله الركيّان "رئيس رقباء" حمد الخربوش و"رئيس رقباء" سالم الحربي من منسوبي "أمن الطرق" في حائل، وبدر الشمري من منسوبي "التدريب المهني" في حائل، وعدنان المستحي من منسوبي "الهيئة العامة للرياضة" في حائل، لإنقاذهم عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنتيه، جرفت مركبتهم السيول بوادي "جو" في مدينة حائل الثلاثاء الماضي.

وقدّم الركيّان للمكرمين الـ4 شكره وتقديره على جهودهم "التي تعكس حبهم لوطنهم"، معتبراً ذلك "جزءاً من المسؤوليات التطوعية".

من جهته، قدّم المُكرّمون شكرهم وتقديرهم للعميد الركيّان، مؤكدين أن ما قاموا به "عمل إنساني مطلوب من كل مسلم لإنقاذ أنفس أحدق بها الخطر".