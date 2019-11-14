شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: إجلاء أكثر من 18 ألف لاجئ من مخيم الركبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال بورينكوف - في اجتماع لهيئتي التنسيق المشتركة الروسية السورية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن 18 ألفا و270 لاجئا غادروا اليوم مخيم الركبان، من بينهم 3897 رجلا و5222 امرأة و9151 طفلا".
وأشار رئيس المركز إلى أن الظروف التي أوجدتها الحكومة السورية تساهم في عودة اللاجئين إلى ديارهم، مضيفا أن الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على منطقة قطرها 55 كلم في محيط مخيم الركبان (الواقع على الحدود بين سوريا والأردن)، تواصل عرقلة عملية إخلائه.
ولفت إلى أن الذريعة الأخيرة التي استخدمتها واشنطن لتبرير مماطلتها، هي مزاعم حول غياب معلومات لدى الأمم المتحدة بشأن حالة مراكز الإيواء المؤقتة التي يخطط لنقل اللاجئين العائدين من هذا المخيم إليها.
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