دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف HTC Desire 19s بكاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 195 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HTC اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة Desire 19s، الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، والذي يتوفر في سوق تايلند بسعر 195 دولار.

يتميز هاتف Desire 19s بشاشة IPS بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 19:9، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع مستعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً تقدم HTC هاتف Desire 19s بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، حيث يأتي النصف السفلي من الجهة الخلفية بتصميم بنقوش، بينما يأتي النصف العلوي بتصميم أملس.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في الزاوية اليسرى من الجهة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/1.9، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.2 وزوايا عرض واسعة، أيضاً يتميز المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل ويدعم عمق التصوير.

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ويضم هاتف Desire 19s معالج MediaTek Helio P22، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

هاتف Desire 19s ينطلق بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة HTC Sense UI، أيضاً تأتي البطارية بقدرة 3850 mAh، ويدعمها شاحن ببقدرة 10W، ومنفذ USB C، كما يأتي الهاتف بتقنية NFC، ومدخل للسماعات.

وينطلق هاتف HTC Desire 19s بكلاً من ألوان الأزرق والأسود، حيث يتوفر الهاتف في سوق تايلند بسعر 195 دولار الآن، ومن المتوقع أن تكشف HTC لاحقاً عن موعد توفر الهاتف في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف HTC Desire 19s بكاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 195 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.