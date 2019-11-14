عاجل.. وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل في غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

توصلت حركة الجهاد الفلسطينية إلى اتفاق مع قوات الإحتلال الإسرائيلية، بوقف إطلاق النار في غزة ابتداء من صباح اليوم، وفقًا لما ذكره مراسل سكاي نيوز عربية.

وتسببت ضربة صاروخية إسرائيلية على قطاع غزة فى استشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد الشهداء في القطاع إلى 32 شخصا، حسبما قال مسؤولون طبيون وسكان.

وقضت تلك الضربات التي استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة على 6 أفراد من أسرة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلان، بحسب سكاي نيوز عربية.

فيما أعلنت ما تُعرف بغرفة العمليات المشتركة، التي تضم الفصائل الفلسطينية في غزة، أنها ستواصل إطلاق القذائف الصاروخية، على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

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مقدم من AFP