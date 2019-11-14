عاجل.. وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل في غزة

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توصلت حركة الجهاد الفلسطينية إلى اتفاق مع قوات الإحتلال الإسرائيلية، بوقف إطلاق النار في غزة ابتداء من صباح اليوم، وفقًا لما ذكره مراسل سكاي نيوز عربية.
وتسببت ضربة صاروخية إسرائيلية على قطاع غزة فى استشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد الشهداء في القطاع إلى 32 شخصا، حسبما قال مسؤولون طبيون وسكان.
وقضت تلك الضربات التي استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة على 6 أفراد من أسرة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلان، بحسب سكاي نيوز عربية.
فيما أعلنت ما تُعرف بغرفة العمليات المشتركة، التي تضم الفصائل الفلسطينية في غزة، أنها ستواصل إطلاق القذائف الصاروخية، على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
شاهد: 26 قتيلا فلسطينيا في الغارات الاسرائيلية على غزة منذ الثلاثاء والتصعيد مستمر
مقدم من AFP
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26 قتيلا فلسطينيا في الغارات الاسرائيلية على غزة منذ الثلاثاء والتصعيد مستمر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.