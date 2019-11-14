اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة

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قالت مصادر مصرية مسؤولة إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ فجر اليوم الخميس برعاية مصرية.
ونقلت وكالة "أ ف ب" عن مصادر مطلعة، أن"اتفاق وقف إطلاق النار يأتي نتيجة لجهود مصر وأيدته الفصائل الفلسطينية بما في ذلك الجهاد الإسلامي".
وقالت المصادر لوكالة "قدس برس"، إنه "في ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي على المقترح المصري بالوقف الفوري لإطلاق النار، والحفاظ على سلمية مسيرات العودة، وموافقة إسرائيل على المقترح المصري بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الخميس". © Reuters
وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء الماضي وسط قطاع غزة، إلى 32 مواطنا فلسطينيا وإصابة أكثر من 90 آخرين.
المصدر: وكالات
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