دعوة عاجلة من الأمير تميم للقطريين (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti صلاة الاستسقاء في قطر بحضور تميم بن حمددعوة عاجلة من الأمير تميم للقطريين (صور)

وجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دعوة عاجلة إلى المواطنين لإقامة صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، في مصلى الوجبة في الدوحة، وفقا لبيان نشرته صحيفة "الوطن" القطرية.

كما دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المسلمين في قطر، لإقامة الصلاة جماعة في عدد من المساجد بمناطق قطر، تضرعا إلى الله في نزول الغيث.

وقامت الوزارة القطرية، بتجهيز 78 مسجدا ومصلى لإقامة صلاة الاستسقاء فيها.

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من جهته، نشر جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا أثناء أداء الصلاة بحضور الأمير تميم بن حمد.

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المصدر: الوطن القطرية