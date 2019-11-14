شكرا لقرائتكم خبر عن ملك السعودية يصدر أمرا بترقية وتعيين 21 قاضيا فى ديوان المظالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

ووفقا لما نشره موقع "الإقتصادية"، أوضح الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى أن الأمر الملكى الكريم تضمن ترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وتعيين 4 قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 14 قاضيا على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق وتحقيق العدالة والإنصاف، مبينا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم وظيفيا بما ينعكس على كفاءته وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده.