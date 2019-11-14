شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: أزمة لبنان "خطيرة" وتعيد للأذهان بدايات الحرب الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع اللبنانى، اليوم الخميس، إن البلاد فى وضع "خطير للغاية" وقارن بين الاضطرابات التى شهدتها البلاد فى الأيام القليلة الماضية، وبين بدايات الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين عامى 1975 و1990، ورغم سلمية الاحتجاجات إلى حد كبير، إلا أن محتجا لقى حتفه بالرصاص فى جنوب بيروت يوم الثلاثاء.

وقال الوزير إلياس بو صعب وهو حليف سياسى للرئيس ميشال عون إن التوتر فى الشارع وإغلاق الطرق يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية التى وقعت فى عام 1975 واصفا الوضع بأنه "خطير للغاية".

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وأشار إلى حوادث عدة منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلى رئيسي، وقال الوزير للصحفيين إن اللوم لا يقع على عاتق "الحركة الديمقراطية" التابعة للمحتجين وإن المتظاهرين لهم الحق فى الاحتجاج والحماية، لكنه أضاف أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها القبول بأى شخص يفكر فى ارتكاب أعمال عنف.