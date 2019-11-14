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قوات الاحتلال تعتقل عضو لجنة المتابعة فى العيسوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة محمد أبو الحمص.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، نقلت مصادر فلسطينية عن عائلة أبو الحمص بأن قوات الاحتلال اعتقلت أبو الحمص أثناء تواجده على المدخل الشرقى لبلدة العيسوية.

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