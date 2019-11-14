شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل عضو لجنة المتابعة فى العيسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة محمد أبو الحمص. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، نقلت مصادر فلسطينية عن عائلة أبو الحمص بأن قوات الاحتلال اعتقلت أبو الحمص أثناء تواجده على المدخل الشرقى لبلدة العيسوية.

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