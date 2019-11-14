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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 15.395 كرتون لحوم فى اليمن.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 15.395 كرتونًا من اللحوم استهدفت العائلات النازحة في المخيمات والأسر الأشد فقرًا في محافظات صنعاء وعدن ومأرب وتعز والمهرة وشبوة وحجة ولحج وأبين، حيث استفاد من الموزع 109.674 فردًا.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياجات الغذائية للمتضررين في جميع مناطق ومحافظات اليمن.
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