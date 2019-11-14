اخبار الخليج

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمر باستمرارها لحين تشكيل جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمر باستمرارها لحين تشكيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز التواصل الحكومى فى الكويت إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التى قدمها رئيس الوزراء فى وقت سابق، اليوم الخميس.

وأضاف المركز فى تغريدة على موقع تويتر، "أمر سموه ... باستمرار الوزارة فى تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

 

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمر باستمرارها لحين تشكيل جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا