شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمر باستمرارها لحين تشكيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز التواصل الحكومى فى الكويت إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التى قدمها رئيس الوزراء فى وقت سابق، اليوم الخميس.

وأضاف المركز فى تغريدة على موقع تويتر، "أمر سموه ... باستمرار الوزارة فى تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

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