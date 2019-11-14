وليد عبد الله/ الخليج 365
أجبرت حكومة الشرق الليبي (غير المعترف بها دوليا ومقرها طبرق) الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، طائرة متجهة إلى عمان على الهبوط بمطار بنينا (شرق).
وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب (تتبع لحكومة الوفاق)، بأن الحكومة الداعمة لحفتر أجبرت رحلة الخطوط الليبية رقم LN282 والمتجهة اليوم إلى عمان على النزول بمطار بنينا الدولي.
وأضاف في بيان، أن هذا الإجراء جاء بعدما أصدرت مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية الإثنين، قراراً يقضي بإعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية بمطار بنينا، خلال الرحلات المتوجهة إلى مصر والأردن والسعودية والسودان.
ولم يصدر أي بيان من حكومة الوفاق حول الحادثة غير أن وكيل وزارة المواصلات بالحكومة هشام بوشكيوات قال الإثنين، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) بأن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المسافرين.
كما لم يصدر أي تعليق فوري من جانب "حكومة الشرق" الداعمة لحفتر حول الموضوع.
وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. "حكومة الشرق" تجبر طائرة متجهة للأردن على الهبوط ببنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.