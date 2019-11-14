ليبيا.. "حكومة الشرق" تجبر طائرة متجهة للأردن على الهبوط ببنغازي

وليد عبد الله/ الخليج 365

أجبرت حكومة الشرق الليبي (غير المعترف بها دوليا ومقرها طبرق) الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، طائرة متجهة إلى عمان على الهبوط بمطار بنينا (شرق).



وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب (تتبع لحكومة الوفاق)، بأن الحكومة الداعمة لحفتر أجبرت رحلة الخطوط الليبية رقم LN282 والمتجهة اليوم إلى عمان على النزول بمطار بنينا الدولي.



وأضاف في بيان، أن هذا الإجراء جاء بعدما أصدرت مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية الإثنين، قراراً يقضي بإعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية بمطار بنينا، خلال الرحلات المتوجهة إلى مصر والأردن والسعودية والسودان.



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ولم يصدر أي بيان من حكومة الوفاق حول الحادثة غير أن وكيل وزارة المواصلات بالحكومة هشام بوشكيوات قال الإثنين، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) بأن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المسافرين.

كما لم يصدر أي تعليق فوري من جانب "حكومة الشرق" الداعمة لحفتر حول الموضوع.

وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.



ومنذ 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.

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