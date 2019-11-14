الجبهة الثورية السودانية: نرفض "خرق" اتفاق إعلان جوبا

بهرام عبدالمنعم/ الخليج 365

أعلنت الجبهة الثورية بالسودان، الخميس، تمسكها بإعلان جوبا لإجراءت بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع بينها وبين حكومة السودان في 11 سبتمبر/أيلول الماضي كاملًا، خاصة الفقرة المتعلقة بإرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة إلى حين الوصول إلى السلام.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة الثورية، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضافت، "بعث رئيس الجبهة الثورية، خطابًا، إلى رئيس لجنة الوساطة لحكومة جنوب السودان، توت قلواك، وناشده بمخاطبة حكومة السودان لعكس موقف الجبهة الثورية".

وأوضحت أن الجبهة الثورية ترفض أي "محاولة من طرف واحد لخرق اتفاق إعلان جوبا"، كما ترفض تصريحات بعض قادة قوى الحرية والتغيير الداعية إلى تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي بشكل منفرد".

وتابع البيان، "تؤكد الجبهة الثورية استعدادها للتوصل والتفاهم مع الجميع حتى يتحقق السلام العادل والشامل، كما تجدد التزامها التام للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المواقيت المتفق عليها".

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وانطلقت في 14 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بعاصمة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وتجري هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة الشعبية – بقيادة الحلو، والثاني تشارك فيه الجبهة الثورية التي تضم حركات من إقليم دارفور علاوة على الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل شرق السودان وشماله.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

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