بعد يومين على الإغلاق.. إسرائيل تُعيد فتح بحر غزة مُجددا

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعادت السلطات الإسرائيلية، الخميس، فتح بحر قطاع غزة مُجددا أمام الصيادين، بعد يوميْن على إغلاقه الذي تزامن مع عملية عسكرية شنّتها تل أبيب منذ فجر الثلاثاء.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب إعلان حركة الجهاد الإسلامي، فجرا، التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة، بوساطة مصرية.

وقال مدير لجان الصيادين في مؤسسة اتحاد العمل الزراعي بغزة (غير حكومية)، زكريا بكر، لوكالة "الخليج 365":" إن وزارة الزراعة الفلسطينية أبلغتنا بقرار إسرائيل إعادة فتح البحر أمام الصيادين".

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وفي تصريح سابق لوكالة "الخليج 365"، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم :" تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وقد بدأ بالسريان مع الساعة الخامسة من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي 3 تغ)".

وشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، منذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته.

وأدت هذه العملية، وفق معطيات وزارة الصحة، إلى استشهاد 34 فلسطينيا من بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

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