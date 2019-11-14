سلطنة عمان وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

مسقط/ الخليج 365-

بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، تعزيز التعاون العسكري المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، الفريق الركن أحمد النبهاني، والفريق أول ستيف ليونز قائد قيادة النقل الأمريكية، في مسقط اليوم، وفق وكالة الأنباء الرسمية العمانية (أونا).

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى "عدد من الأمور العسكرية، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك". دون تفاصيل أكثر.

يأتي هذا اللقاء غداة وصول قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني روبرت جونز إلى سلطنة عمان، لإجراء مباحثات عسكرية، وفق الوكالة الرسمية.

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وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة، الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن، وإمكانية التوسط لحل تلك الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ومساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ولشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج.

وأكد الوزير العماني، في بيان آنذاك، استعداد بلاده للقيام بدور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن.

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