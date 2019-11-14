ضبط مستودع ألغام مضادة للدبابات شمال شرقي سوريا

أنقرة//الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، ضبط مستودع يحتوي على ألغام مضادة للدبابات تابع لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.



وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن العثور على مستودع لألغام مضادة للدبابات، جاء في إطار عمليات التمشيط في مناطق عمليات "نبع السلام".



وأضافت أن عمليات التمشيط هذه أسفرت عن العثور على 50 لغما مضادا للدبابات، في باحة إحدى المدارس التي استخدمها "ي ب ك/بي كا كا" كمستودع لأسلحته.



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وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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