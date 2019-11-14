وفد "الوفاق الليبية" في واشنطن لتعزيز التعاون الأمني

طرابلس/جهاد نصر/ الخليج 365

أعلن وفد حكومة الوفاق الليبية إلى واشنطن، الخميس، إطلاق حوار أمني بين الجانبين يتركز على سبل مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك وفق بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية.

وقال البيان "بدعوة من الحكومة الأمريكية يجري وفد ليبي رفيع المستوى ممثلا بمحمد سيالة وزير الخارجية وفتحي باشاغا وزير الداخلية وعدد من الخبراء زيارة رسمية إلى واشنطن".

وأضاف أن الوفد الليبي عقد اجتماعا الأربعاء، حضره من الجانب الأمريكي عدد من المسئولين في وزارة الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

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وخلال الاجتماع تم "إطلاق الحوار الأمني بين الجانبين حيث تركز الحوار حول مسائل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والشراكة والتنسيق في مكافحة الإرهاب" حسب البيان.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع آخر "مع وزارة الخزانة الأمريكية تناول تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيها".

ولم يتطرق البيان إلى موعد وصول الوفد الليبي إلى واشنطن، أو مدة الزيارة.

ومنذ أكثر من عامين تشن طائرات الجيش الأمريكي غارات جوية على تجمعات وأفراد من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.