تركيا تُدين بشدّة مقتل رجل دين أرمني في سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أدانت تركيا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له رجل دين من الجماعة الأرمنية بسوريا في منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الخميس.

وقالت الوزارة إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل رجل الدين المنتمي للجماعة الأرمنية في سوريا جراء الهجوم البشع الذي تعرض له في منطقة خاضعة لسيطرة "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا".

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وأضافت: "نُدين هذا العمل الإرهابي بأشد العبارات، ونتقدم بالتعازي للشعب السوري".

وبيّنت أن منظمات "داعش" و"ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية التي تنشط في المنطقة وتستهدف السوريين باستمرار، بما فيهم المسيحيون، هي المشتبهة الطبيعية في الحادث.

وأكّدت أن تركيا تكافح بحزم جميع أشكال الإرهاب النابع من سوريا، وأنها سوف تتحرك مع المجتمع الدولي من أجل العثور على منفذي هذا الهجوم الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.