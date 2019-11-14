إصابة 34 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب 34 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، الخميس، خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 4 مصابين أصيبوا بالرصاص المطاطي، بالقرب من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت بين شبان وقوة إسرائيلية، عقب مسيرة نظمها طلبة جامعة "خضوري" تجاه المدخل الشمالي للمدينة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها تعاملت مع 30 مصابا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب).

وأوضح البيان، أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانيا.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت على مدخل بيت لحم الشمالي، عقب مسيرة نظمتها فصائل فلسطينية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.