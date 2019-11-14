السعودية تقلب الطاولة على أوزبكستان وتهزمها بالثلاثة

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق المنتخب السعودي ثلاث نقاطٍ ثمينة بعدما نجح بقلب الطاولة أمام مضيفه الأوزبكي بفوزه 3-2، ليعتلي الصدارة، في المواجهة التي احتضنها ملعب باختاكور المركزي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتبادل المنتخبان الهجمات في الشوط الأول مع أفضلية للمنتخب الأوزبكي الذي كثف بحثه عن هدفٍ مبكر وكان قريباً حينما سدد لاعبه خمداموف كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد المنتخب السعودي وكاد لاعبه سلمان الفرج أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سوينوف الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 16 تمكن المنتخب الأوزبكي من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه شومورودوف الذي تلقى كرة بالخطأ من المدافع ياسر الشهراني ليواجه المرمى ويسددها في الشباك.

ورد المنتخب السعودي ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح قائده سلمان الفرج وتسبب بها المهاجم فراس البريكان، وسنحت فرصة محققة للمنتخب السعودي لتسجيل الهدف الثاني بعدما أخطأ مدافع المنتخب الاوزبكي أشورماتوف باعادة للكرة للحارس إلا أن المهاجم فراس البريكان لم ينجح في تحويلها للشباك.

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وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الأوزبكي هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه شومورودوف الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله أخمدوف ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 57 نجح المنتخب الأوزبكي بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه شوكوروف.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة للاعب هتّان باهبري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سوينوف الذي تصدى لها بصعوبة، وفي العشر دقائق الأخيرة كثّف المنتخب السعودي هجومه ونجح قائده سلمان الفرج بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 85 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك الأوزبكية.

وواصل الأخضر هجومه ونجح اللاعب سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90 بعدما اخترق الدفاع الأوزبكي وسدد الكرة بمهارة استقرت في شباك الحارس سوينوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي الى 8 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف منتخب أوزبكستان.