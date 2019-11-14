«الصحة» تعلن عن تمديد فترة إعلان وظائف صيدلي وأخصائي غير طبيب

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة عن تمديد فترة إعلان وظائف ” صيدلي وأخصائي غير طبيب ” ، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين القادم الموافق 2019/11/18. وكانت ” الصحة ” قد أعلنت عن توفر(1402)وظيفة ” صيدلي وأخصائي غير طبيب ” للجنسين للمواطنين فقط. ودعت الوزارة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، التسجيل عن طريق نظام جدارة، من خلال الرابط التالي: هنا انشر الخبر :

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