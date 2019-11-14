الأحوال المدنية تكشف عن الأسماء المحرمة والغير مسموح بتسجيلها

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء ليكون الاسم نظامياً .

وكشفت الأحوال ، أنه لا بد من أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، فلا تُسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم، مثل: الشريف، السيد، الحاج.. ونحوها، كما لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: المعروف بكذا أو نحو ذلك .

وأشارت أنه لا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان، محمد خالد ونحوهما، فيما يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول، عبداللات ونحوهما.

وفي السياق، أكدت «الأحوال المدنية» أن من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم «ملاك»، إذ إنه غير مسموح بالتسجيل لديها، معللة ذلك بصدور فتوى شرعية تقضي بتحريم هذا الاسم.