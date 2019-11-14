مليار درهم ميزانية سنوية لمساكن المواطنين بدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي



أكد محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن الميزانية السنوية للمؤسسة تؤهلهم لخدمة الطلب الموجود بشكل سنوي، وأحياناً تزيد؛ نظراً لطبيعة مشاريع البناء التي تستغرق سنوات إلى أن تكتمل، سواء كانت مشاريع تقيمها المؤسسة أو مشاريع يشرف عليها المتعامل، وتصل قرابة مليار درهم سنوياً، ووجدت المؤسسة أن كل درهم تُنفقه في مشاريع الإسكان يعود على الاقتصاد المحلي للإمارة بمبلغ مضاعف يصل إلى درهمين ونصف الدرهم، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وقال: «حدود الإقراض والمنح ونسب الخصم والأقساط، تحدث بياناتها بشكل دوري وسنوي، وبعد دراسات مستفيضة يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بالتوازي مع المعايير والقوانين، مازلنا نمنح القرض في حدود 750 ألفاً، ونستقطع 18% من دخل المقترض لسداده في حدود 25 سنة كحد أعلى، وبالنسبة للأقساط الحد الأدنى يصل إلى 2500 درهم، ولم تصدر أي توصية بخصوص رفع قيمة القرض، نظراً لازدياد عدد الطلبات، وبقاء الموارد المالية على نسبتها، مما يحد من قدرة المؤسسة على رفع القروض، لكن وجدت المؤسسة الطرق العديدة لمساعدة المتعاملين للحصول على قروض إضافية بأسعار ميسّرة عن طريق برنامج «اليسر»؛ إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل سكن جاهز مملوك للمؤسسة، أو بناء وشراء سكن من السوق المحلي عن طريق البنوك والمصارف الشريكة للمؤسسة، فيحصل المتعامل على 750 ألفاً بدون فوائد ومبالغ إضافية تصل إلى مليون و250 ألفاً كحد أعلى، بنسبة أرباح مخفضة، يتمكن من خلالها المواطن من بناء مسكن بقيمة مليونين، واستفاد قرابة 650 متعاملاً من البرنامج».

وأوضح أن بعض البنوك تقدم تمويلاً سكنياً بنسبة عالية من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً، ومعدلات ربح نوعية، وستقدم البنوك للمستفيدين نوعين من التسهيلات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتملك مسكن، حيث توفر تمويلاً عقارياً يصل إلى 750 ألف درهم من دون أرباح.