دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق iPad Pro بثلاثة مستشعرات في الكاميرة الخلفية مع iPhone SE 2 في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد المحلل Ming-Chi Kuo على أن ابل تستعد لإطلاق جهاز iPad Pro بثلاثة مستشعرات في الكاميرة الخلفية مع iPhone SE 2 في بداية عام 2020.

مزيد من التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول جهاز iPad Pro، وهاتف iPhone SE 2 المرتقب من ابل، فإلى جانب تقرير صحيفة بلومبرغ نشر موقع MacRumors اليوم تفاصيل جديدة جاءت أيضاً عبر المحلل Ming-Chi Kuo، الذي أكد على أن جهاز iPad Pro المرتقب سيكشف عنه رسمياً في النصف الأول من العام المقبل.

يأتي جهاز الآيباد برو القادم وفقاً لتقرير بلومبرغ الأخير مع ثلاثة مستشعرات في الكاميرة الخلفية، يأتي من بينها مستشعر Time of Flight، والذي يدعم قياس الوقت الذي يستغرقه إرتداد الأشعة تحت الحمراء عند التصوير، حيث من المقرر أن تدعم هذه المعلومات تفاصيل أكثر دقة في التصوير، مع دعم رسم مخطط ثلاثي الأبعاد للوجه في تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً من المقرر أن يدعم المستشعر تقنية الواقع المعزز، مع تحسينات في دقة تطبيق الضبابية في bokeh عند تصوير portrait، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن شركة LG ستقدم مستشعر ToF في أجهزة الآيباد برو العام المقبل.

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من جانب أخر لم يقدم Kuo تفاصيل أكثر حول إعدادات الكاميرة الخلفية في جهاز iPad Pro القادم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل ستقدم مستشعر بزوايا عرض واسعة وبدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة جداً، او نفس تكوينات كاميرة iPhone 11.

كما أشارت توقعات Kuo إلى هاتف iPhone SE 2 سيكشف عنه أيضاً في النصف الأول من عام 2020، على أن يتميز بتصميم يحاكي iPhone 8، مع رقاقة معالج A13 Bionic، كما يتميز بشاشة LCD بحجم 4.7 إنش، بدقة عرض 750 في 1334 بيكسل، كما يضم ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق iPad Pro بثلاثة مستشعرات في الكاميرة الخلفية مع iPhone SE 2 في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.