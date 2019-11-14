شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: فرض حظر تجوال شامل فى "الغراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال مصدر محلي بمحافظة ذي قار - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس -: "إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة (الغراف) شمال محافظة (ذي قار) وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر".
وكانت السلطات العراقية قد أرسلت، أمس /الأربعاء/، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف؛ لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف وأحرقوا بعضها.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامنًا مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحكومة العراقية للاستجابة إلى مطالب الشارع .. واتخذت الحكومة بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات.
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