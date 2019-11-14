شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دور الانعقاد للفصل التشريعى الـ17 للمجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الخميس، الدور الانعقادى للفصل التشريعى السابع عشر للمجلس الوطنى الاتحادى.

وقال على جاسم على أكبر أعضاء المجلس - خلال كلمته وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على أن يكون المجلس دعامة رئيسية للاتحاد الإماراتى، مشيرا إلى أن "الوطنى الاتحادى" سيعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة بكل جهد لدعم مسيرة الإمارات من أجل استشراف المستقبل.

ويشكل المجلس لجانه وفقاً للمادة "45" من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على ما يلى "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها فيما بين أدوار الانعقاد، تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس - فى أول كل دور - أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات".