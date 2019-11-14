شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية في ريف رأس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدأ الجيش التركي إنشاء قاعدة عسكرية له، اليوم الخميس، في ريف رأس العين الجنوبي ، شمالي سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية ، باشرت وحدات من الجيش التركي إنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف راس العين الجنوبي.
وكانت قد أعلنت الوكالة، في خبر سابق، أن الجيش التركي وحلفاءه "احتل قرية العريشة بريف رأس العين بعد عدوان مكثف عليها".
وذكرت المصادر السورية ، أن قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرية العريشة بريف رأس العين بعد عدوان مكثف عليها.
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