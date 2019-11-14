شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية في ريف رأس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدأ الجيش التركي إنشاء قاعدة عسكرية له، اليوم الخميس، في ريف رأس العين الجنوبي ، شمالي سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية ، باشرت وحدات من الجيش التركي إنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف راس العين الجنوبي.

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وكانت قد أعلنت الوكالة، في خبر سابق، أن الجيش التركي وحلفاءه "احتل قرية العريشة بريف رأس العين بعد عدوان مكثف عليها".

وذكرت المصادر السورية ، أن قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرية العريشة بريف رأس العين بعد عدوان مكثف عليها.