شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يستقبل رائدى الفضاء هزاع المنصورى وسلطان النيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، فى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رائدى الفضاء الإماراتيين هزاع المنصورى وسلطان النيادى يرافقهما حمد المنصورى رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء ومجموعة من موظفى المركز.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، رحب حاكم الشارقة - في بداية اللقاء - برائدى الفضاء والوفد المرافق لهم فى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التى تعتبر منصة أكاديمية خصبة لدراسة واجراء البحوث العلمية حول مجالات الفضاء والفلك من خلال مجموعة من القاعات والمختبرات العلمية الهامة بالإضافة إلى تعريف الزوار بأهم الحقب والمجالات الفضائية والفلكية.

وتجول الدكتور سلطان ورائدي الفضاء والحضور في أروقة الأكاديمية التى تضم العديد من المعارض العلمية الفلكية والفيزيائية التي تتناول أجزاء ومراحل وحقب فلكية وأبرز التجارب التي أثرتها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النيازك التي تعد فريدة من نوعها كونها الأكبر، من حيث العدد على مستوى العالم، حيث تتكون المجموعة من 8 آلاف قطعة نيزكية مختلفة الأنواع والمصادر.

وتعرف الحضور على أبرز الأنشطة والجهود التي تقوم بها الأكاديمية عبر شرح مفصل حول مختبراتها العلمية وما عملت عليه من تجارب ودراسات بالإضافة إلى المشاريع الفلكية والبرامج العلمية وأبرز الأجهزة والمراصد والقبة السماوية الحديثة.

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وتابع الحضور فيلم دين القيمة وهو فيلم فلكي وثائقي من تأليف حاكم الشارقة يحكى قصة الكون منذ لحظة الانفجار العظيم مرورا بالوقت الحاضر وحتى نهاية الكون من خلال الاستشهاد بآيات قرآنية وتناول قصص وسير عدد من الأنبياء والرسل عليهم السلام.

وثمن رائدا الفضاء الإماراتيان استقبال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والاحتفاء بهما إضافة إلى دعمه واهتمامه بعلوم الفضاء من خلال أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التي ستثري البحوث العلمية حول مجالات الفضاء وستسهم في تأسيس رواد وباحثين متخصصين تكون لهم الريادة في مجالات الفضاء.

وقدم رائدا الفضاء مجموعة من الهدايا التذكارية إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تقديرا لاستقباله ودعمه الكبير.

حضر اللقاء، محمد عبيد الزعابى رئيس دائرة التشريفات والضيافة بالشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وعدد من السادة أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ومسؤولي الأكاديمية.‏