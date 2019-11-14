شكرا لقرائتكم خبر عن عون: مطالب المحتجين ستكون من بين أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الخميس، إن مطالب المحتجين ستكون من بين أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة التى نعمل على تشكيلها قريبا. وعبر عون عن أمله فى إمكانية تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عون: مطالب المحتجين ستكون من بين أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.