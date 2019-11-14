هيفاء وهبي ناعيه شاب لبنانى : ما في شى بيوجع أكتر من هيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان قد قتل علاء أبو الفخر، بعد أن نزل برفقة زوجته وأطفاله ليقطع الشارع احتجاجا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التي وصفها البعض "بالمستفزة".
ونشرت هيفاء صورة من جنازة الشاب وعلقت عليها: "ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة ".
وكانت هيفاء ، قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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