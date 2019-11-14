شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي ناعيه شاب لبنانى : ما في شى بيوجع أكتر من هيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكان قد قتل علاء أبو الفخر، بعد أن نزل برفقة زوجته وأطفاله ليقطع الشارع احتجاجا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التي وصفها البعض "بالمستفزة".

ونشرت هيفاء صورة من جنازة الشاب وعلقت عليها: "ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة ".

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