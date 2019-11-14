بيان: موظفو المصارف اللبنانية سيواصلون إضرابهم حتى الاتفاق على خطة أمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أعضاءه اليوم الخميس، لمواصلة الإضراب حتى يحصل على تفاصيل خطة أمنية ولا سيما بشأن كيفية التعامل مع العملاء.

ودعا الاتحاد للإضراب بسبب مخاوف أمنية في الوقت الذي اجتاحت فيه المظاهرات المناهضة للقادة السياسيين لبنان وطالب المودعون بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة. وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد لرويترز إن الإضراب، الذي أغلق البنوك في كل أنحاء البلاد هذا الأسبوع، سيستمر غدا الجمعة.

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