شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى السعودى يشارك فى معرض دبى للطيران 2019 الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الهيئة العامة للطيران المدنى، وعدد من الجهات الوطنية العاملة بقطاع الطيران المدنى خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2019 فى فعاليات معرض دبى للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مشاركتها في المعرض، للتعريف بالفرص الاستثمارية واستعراض مشاريع قطاع الطيران المدنى فى بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 28 مطارًا، إضافة إلى التطورات التي وصل إليها قطاع الطيران المدني في المملكة، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران بعد فتح التأشيرة السياحية بالمطارات وبدء استقبال المملكة للوفود الزائرة بغرض السياحة.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسى طلال بن إبراهيم العبيلان، أن مشاركة الهيئة فى هذا التجمع المهم تأتي لإبراز إنجازات قطاع الطيران المدنى واستعراض المشاريع القائمة وتأكيد تميز الطيران المدنى فى المملكة العربية السعودية فى ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة بالطيران المدني، لمناقشة المستجدات والتحديات التى تواجه صناعة الطيران المدني فى المنطقة.

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وكشف العبيلان إلى مشاركة العديد من الجهات فى جناح الهيئة وهم الهيئة العامة للاستثمار، وشركة الطيران المدني السعودى القابضة ممثلة بشركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وفلاي ناس، وشركة تقنية الفضائية، والأكاديمية السعودية للطيران المدني.

وأفاد العبيلان أن المعرض يشكل منصة مستقلة للتعريف من خلالها على رؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والتقنيات والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تمكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز وترقية مرافقها.

يذكر أن المعرض يعد إحدى المنصات التي تستطيع الشركات من خلالها عرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران وتسليط الضوء على أحدث خططها التوسعية، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة في بناء وتجهيز المطارات، وأحدث الحلول والتقنيات والخدمات المتعلقة بالمطارات.