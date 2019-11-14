"محول طاقة" يصدر موجات صوتية.. تقنية واعدة لعلاج السرطان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، عن طريقة جديدة تساعد على إيصال عقاقير علاج السرطان إلى الأنسجة الخبيثة مباشرة دون الإضرار بالأنسجة السليمة عبر استخدام محول طاقة يصدر موجات صوتية منخفضة الضجيج. كما أكدت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة «رسائل الفيزياء التطبيقية» على نجاح التجارب الأولية التي أجريت على الحيوانات.

الطبيب شيوجون تشيان رئيس فريق الدراسة قال «تعمل التقنية الاستثنائية على تعبئة العلاجات أو الأدوية في الفقاعات، ثم توجيهها عبر الجسم باستخدام اهتزازات الموجات الصوتية حتى تصل إلى موقع الأورام، وحينها يتم فتح الفقاعات لتصل الأدوية مباشرة للأنسجة الخبيثة». وأضاف«يعد الجهاز الذي يطلق عليه محول الطاقة، والذي يحتوي على سطح اهتزازي صغير لإنتاج الموجات فوق الصوتية نقطة الانطلاق في العلاج إذ تعد المحرك الرئيسي للفقاعات التي تحمل الدواء والتي تتميز بخفة وزنها وسرعة استجابتها للحركة في الاتجاه الذي تدفعه نحوها الموجات».

وأكد تشيان على أن استخدام الموجات الصوتية في علاج السرطان ليس بالأمر الجديد، لكنه في الماضي لم يكن دقيقاً جداً بسبب ضجيج الخلفية التي تصدرها الاهتزازات عند تتبعها داخل جسم المريض، لكن التقنية الحديثة نجحت في تقليل تلك الضوضاء، وتوجيه وتعقب الفقاعات التي تحمل الدواء على نحو أكثر دقة وفاعلية. كما أنها تساهم في التقليل من جرعات الأدوية التي توصف للمرضى بنسب عالية.

لاختبار التقنية، أجرى الباحثون تجاربهم على أنسجة مستخرجة من الخنازير، واكتشفوا أن الفقاعات البالغ قطرها أقل من 10 ميكرومتر، أي

13 % من عرض شعرة بشرية، يمكن تحريكها وتوجيهها من خلال الاهتزازات الناتجة عن الموجات الصوتية. ويستكمل الباحثون مزيداً من التجارب العام المقبل على الأرانب والفئران، قبل اعتماد التقنية لعلاج البشر.