بعد البريطاني.. الاقتصاد الألماني يتجنب الركود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد نجاح الاقتصاد البريطاني من الوقوع في فخ الركود بتحقيقه نمواً 0.3% في الربع الثالث، تفادى الاقتصاد الألماني الدخول في دائرة الركود بصعوبة خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل قوة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، في مواجهة تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل نمواً بمعدل 0.1% خلال تلك الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام، وهو ما فاق التوقعات.

جاءت بيانات نمو الاقتصاد الألماني أفضل من التوقعات، بعد أن عدل مكتب الإحصاء تقديرات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 0.2% وليس انكماشه بمعدل 0.1% وفقاً للتقديرات الأولية.

وفي حين زادت الصادرات الألمانية خلال الربع الثالث من العام، ظلت الواردات عند نفس مستواها في الربع الثاني، بحسب مكتب الإحصاء. كما سجل قطاع التشييد نمواً خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

في الوقت نفسه سجل قطاع الصناعات التحويلية تراجعاً كبيراً؛ حيث تراجع نشاط قطاع الآلات والمعدات خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام الحالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد حساب التغير في الأسعار وعدد أيام العمل 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية نمو اقتصاد اليابان 0.2% على أساس سنوي بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مواصلاً توسعه للربع الرابع على التوالي.

كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% في الربع الثالث من العام. يأتي ذلك عقب نمو معدل بلغ 1.8 في المئة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

ومقارنة مع الربع السابق، نما الاقتصاد 0.1%، في حين كان متوسط التوقعات لنمو قدره 0.2%، حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

ونما الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد، 0.4% وزاد الإنفاق الرأسمالي 0.9%، في حين انخفضت الصادرات 0.7%.