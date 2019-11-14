صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز صقر غباش، برئاسة المجلس الوطني الاتحادي، بالتزكية خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التي شهدت انتخاب الرئيس ونائبيه والمراقبين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي نيابة عن رئيس الدولة.

وألقى علي جاسم، أقدم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأكبرهم سناً، كلمة المجلس في جلسة الافتتاح، قائلاً: «نعاهدكم على أن نكون جنباً إلى جنب في كل عمل ومبادرة وكل سبيل يحقق المصالح الوطنية لتتواصل مسيرة العطاء والتميز التي لا نرضى بالبديل عنها في استشراف مستقبل دولتنا».

ثم بدأت مراسم أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتلا ذلك تلقي أسماء المرشحين لرئاسة المجلس، ولم يتقدم سوى صقر غباش الذي فاز بالتزكية. وقال أمام أعضاء المجلس الوطني: «أتطلع لدعكم ومساندتكم المخلصة كواحد منكم والثقة كل الثقة في أن إرادتنا واحدة لكي نجعل من عملنا نموذجاً مضيئاً في تاريخ دولة الإمارات».

ثم بعد ذلك جرى انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس وهو المنصب الذي لم يتقدم له سوى حمد الرحومي، ليفوز بالتزكية.

وتقدمت لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ثلاث مرشحات، فازت منهن ناعمة الشرهان بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بحصولها على أعلى الأصوات.

وفاز محمد اليماحي، وأسامة الشعفار، بمنصب مراقبي المجلس الوطني الاتحادي بحصولهما على أعلى الأصوات من بين خمسة مرشحين.