شرطة أبوظبي تحذّر من النصب والاحتيال الهاتفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، في مجلس الروضة بمنطقة العين، محاضرة بعنوان «النصب الهاتفي.. خلك حذر»، وقدمها المقدم سيف الجابري، رئيس قسم توعية المجتمع في الإدارة، والنقيب محمد العرياني، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية.

وأكد الجابري، ضرورة توعية المجتمع بهذا النوع من النصب والاحتيال، الذي يعدّ الأكثر شيوعاً في الآونة الأخيرة. لافتاً إلى اهتمام الشرطة المجتمعية بتحذير أفراد المجتمع من النصب الهاتفي.

وحث أفراد الجمهور على أهمية عدم تصديق المحتالين، وأخذ الحيطة، للحفاظ على أمنهم وبياناتهم.

وتحدث العرياني، عن أساليب النصب والاحتيال، ومنها الجوائز والتوظيف الوهميان، والشريحة البنكية، ومواقع التواصل، خصوصاً عبر برنامج «واتس آب» وحساب البنك، حيث إنهما الأكثر شيوعاً لدى المحتالين.

ووضح أمثلة لكل أسلوب، كما قدم النصح والإرشادات للجمهور، حاثاً على عدم التفاعل مع أرقام الهواتف، والرسائل النصية الغريبة والمشبوهة، والحفاظ على التفاصيل السرية للبيانات المالية والشخصية، والعمل على تحديثها دورياً.

ودعا الجمهور، في حال التعرض لمحاولة النصب، الإبلاغ عنها في أقرب مركز شرطة، لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة. لافتاً إلى الوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، وأكثرها تفاعلاً، عبر مواقع التواصل.