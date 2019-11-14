مواجهة مصيرية لـ «الأبيض» أمام «التنين الذهبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوي: مصعب الفكي

يخوض منتخب الإمارات الوطني في الساعة الخامسة من مساء اليوم مواجهة مهمة، وتعد مصيرية؛ عندما يحل ضيفاً على منتخب فيتنام على ملعب استاد مي دينة في العاصمة هانوي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة، والتي تأتي بعد الخسارة أمام تايلاند في الجولة الماضية.

كان مدرب منتخبنا الهولندي فان مارفيك استدعى 24 لاعباً للمواجهة، وشهدت القائمة عودة يوسف جابر لاعب شباب الأهلي، وحبيب الفردان لاعب النصر ، فيما سيفتقد الأبيض إلى جهود مهاجم الجزيرة علي مبخوت؛ لحصوله على إنذارين، وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة، ويحتل «الأبيض» المركز الثالث بالمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثاني برصيد7 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب تايلاند.

وفي غياب علي مبخوت سيعول منتخبنا على نجاعة أحمد خليل الذي من المتوقع أن يبدأ المباراة،وسيشكل إضافة لخط هجوم المنتخب في مباراة اليوم.

من جهته، أوضح الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب، أن المباراة لن تكون سهلة، مشدداً على ضرورة تقديم أداء مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية.

وعن معرفته بمنتخب فيتنام وهل لديه معلومات كافية عنه وعن لاعبيه قال مارفيك: بالتأكيد نعرف المنافس جيداً، في كرة القدم لم يعد هناك أي شيء يمكن أن تخفيه،إنه منتخب متطور،ويعد من أقوى منتخبات المجموعة، كما أنه يمتلك لاعبين جيدين وطريقة لعبهم مميزة، نحن نحترم المنافس ولكن نعمل دائماً على التفوق، وخلال المعسكر الإعدادي في تايلاند شاهدنا عدداً من المباريات الأخيرة للمنتخب الفيتنامي وشرحت للاعبين طريقة لعب منافسهم.

طريقة اللعب

وعن طريقة اللعب التي سينتهجها في مباراة اليوم وهل سيكون هناك تغيير في خطة اللعب باعتبار أنه يلعب خارج أرضه، قال: لا أعتقد أن هناك تغييراً سيطرأ على طريقة لعبنا، نحن نؤدي بشكل جيد في المباريات الماضية، وحققنا نتائج جيدة، لدينا أسلوب لعبنا وطريقتنا التي نريد أن نثبت عليها، أحياناً الخصم يجبرك على طريقة لعب معينة؛ ولكن التكتيك الذي ننتهجه يعد جيداً، ويناسب جميع المباريات.

وأضاف: المنتخب الفيتنامي ينتهج أكثر من أسلوب في اللعب، لديهم عدة طرق، درسنا جميع هذه الأساليب ونعرفها جيداً، وسنحاول التفوق عليه بطريقتنا التي نلعب بها دائماً، نعلم مدى قوة المنافس وإمكاناته ولكن فريقنا سيكون على قدر التحدي.

وعن معرفته بلاعبي المنتخب الفيتنامي خاصة وأنه يملك عناصر ينشطون في الدوريات الأوروبية في هولندا مثلاً قال: نعم أعرف معظم لاعبي المنتخب الفيتنامي، لقد ذكرت من قبل أنهم لديهم إمكانات جيدة، لكن ثقتي كبيرة في قدرة لاعبينا على التفوق عليهم في المباراة.

وأكد يوسف جابر لاعب منتخبنا أن «الأبيض» حضر جيداً لمباراة اليوم؛ من خلال الإعداد المميز والمعسكر الذي سبق المباراة في تايلاند، مبيناً أنهم كلاعبين عقدوا العزم على تقديم أداء مميز يليق ب«الأبيض».

وقال: ندرك جيداً أهمية المباراة؛ لذلك سنقدم كل ما لدينا في الملعب للعودة بالنقاط الثلاث، المهمة لن تكون سهلة والمنافس عنيد وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره .

وأعتبر الكوري الجنوبي سيو مدرب منتخب فيتنام، أن مواجهة اليوم تعد مهمة ومصيرية للمنتخبين ،وقال: ستكون مباراة صعبة بلا شك، المنتخب الإماراتي خسر آخر مباراة، ولا يريد أن يخسر مجدداً؛ لذلك سيعمل بكل جهده لتحقيق الفوز اليوم، ومن جانبنا يجب أن نحذر جيداً من خطورة لاعبيه، لديه عناصر مميزة ويملكون إمكانات جيدة، يعرفون بعضهم البعض فقد لعبوا لفترات طويلة معاً ما يجعل التفاهم بينهم موجود، شاهدنا ذلك في عدة مباريات سابقة.

وعن معرفته بالمنافس،قال: منتخب الإمارات يركز على الدفاع المنظم، وعدم ترك المساحات للمنافس، علينا إيجاد الحلول في تلك الحالة، كما أن المنتخب الإماراتي يعتمد أحياناً على الهجمات المرتدة، هم لا يندفعون في بداية المباراة ولكن في الأغلب ما يحدث ذلك في نهاية الحصة الأولى.

ابن غليطة وعبيد الظاهري والجرمن خلف المنتخب

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شهد التدريب الختامي للمنتخب أمس حضوراً مميزاً من المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام وخليفة الجرمن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان ابن غليطة التقى أعضاء البعثة واللاعبين وتناول معهم وجبة الغداء، وقدم درع الاتحاد للسفير كما قدم له قميص المنتخب عليها توقيعات من اللاعبين.

محمد برغش: نتطلع لاستعادة زمام المبادرة

شدد محمد برغش مدافع نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة فيتنام، مشيراً إلى أن العودة لسكة الانتصارات والحصول على ثلاث نقاط سيمكن الأبيض من استعادة زمام المبادرة في المجموعة السابعة.

واعترف برغش بصعوبة اللقاء أمام أحد أقوى المنافسين في المجموعة، لافتاً إلى أن فيتنام يعتبر من المنتخبات المرشحة للتقدم في المنافسة،من واقع النتائج المميزة التي حققها في الجولات الثلاث الماضية، وحصوله على سبع نقاط من ثلاث مباريات متساوياً مع المتصدر تايلاند.

وأبدى برغش تفاؤله بقدرة المنتخب على تجاوز عقبة فيتنام، لأن الأبيض يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين، وتضم تشكيلته خليطاً من المواهب الشابة واللاعبين أصحاب الخبرة، منوهاً إلى توفر عنصر الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة، بفضل الجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني في الفترة الأخيرة، متمنياً أن يلازم التوفيق اللاعبين في العودة بانتصار يعزز فرص المنتخب ويقربه من بلوغ هدفه.

وليد عباس: مباراة بست نقاط

قال وليد عباس مدافع شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني، إن الأبيض سيخوض واحدة من أهم المباريات أمام فيتنام، معتبراً المواجهة مصيرية ويجب أن يحقق فيها الفوز حتى يتقدم أكثر في ترتيب المجموعة السابعة.

ولفت وليد عباس إلى أن الفوز في هذه المباراة سيدعم حظوظ المنتخب كثيراً في التأهل، من واقع المنافسة القوية بين فرق المجموعة، خاصة أن المنافس يتقدم على منتخبنا بفارق نقطة واحدة، مضيفاً أن حصول الأبيض على النقاط الثلاث من أحد المنافسين المباشرين سيعني الكثير.

وقال: مثل هذه المباريات الفوز فيها يكون بمثابة الحصول على ست نقاط وليس ثلاث، لأنك تواجه منافساً مباشراً.