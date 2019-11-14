«تلايا الليل» تنقد تحولات الحياة المعاصرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

استضاف المجمع الثقافي في أبوظبي، مساء أمس الأول، المسرحية الإماراتية «تلايا الليل» لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومن تأليف وإخراج مرعي الحليان، وبمشاركة فريق عمل: خالد البناي، دلال الياسر، أشواق عبد الحميد البلوشي وآخرون.

تتحدث المسرحية عن شاب اسمه عبد الله يعاني تمرد زوجته وانسياقها وراء الموضة وعالم الشهرة الزائفة لنجمات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، إضافة إلى معاناته القديمة والمتراكمة من سلطة الأب، والحضور العابر والمربك للأم؛ حيث تتوافد الذكريات المرة والثقيلة على الشاب، لكنها تكرر عنفها وقسوتها في حياته الحاضرة، ما يضطره للتعايش مع رومانسيته المحطمة، المسورة بعزاءات شعرية، والمكسوة بقصائد تنطق بانكساراته وهزائمه الداخلية، وهي انكسارات موصولة أيضاً بصراعات خارجية، وتمزقات عاطفية بين الحنين الناعم والواقع الجارح، خصوصاً عندما نتعرف إلى شخصية والده الثمل على الدوام والذي مات وهو في حالة سكر أمام باب المسجد.

ومن المفارقات في المسرحية، أن هذا المسجد هو ذاته الذي تعرف البطل قربه إلى حمدة ابنة المؤذن التقية والورعة، والتي انقلب حالها تماماً بعد الزواج، وبعد انجرافها في عالم الشهرة الافتراضية.

يسعى العرض إلى نقد التحولات العنيفة في الحياة المعاصرة، وشخصية الشاعر عبدالله تعد مثالاً قائماً وقاتماً للضحايا الحالمين بواقع أجمل وأفضل، لكنهم تحت ضغط التبدلات العاصفة تحولوا إلى نماذج يائسة تسعى إلى إيصال معاناتها بصدق وعمق.

تطرح المسرحية أفكاراً وقضايا عدة مهمة، تأتي على رأسها سلطة الأب، كما تتناول القضايا الناجمة عن التكنولوجيا وتأثيرها على الشباب وحياتهم، وازدواجية الحداثة في مواجهة الكلاسيكية، وغير ذلك من السياقات المجتمعية المختلفة والمشاكل التي يواجهها الشباب في الوطن العربي.

و تدور أحداث المسرحية ضمن أطر حوارية قوية تعكس الصراع بين الماضي والحاضر والكلاسيكي والمعاصر، إضافة إلى إبرازها لمهارات الشخصية القيادية