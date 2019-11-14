«مسرح الطفل» يكرم عمر غباش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الفنان عمر غباش الشخصية المكرمة في دورة المهرجان الخامسة عشرة، والتي تنطلق في التاسع عشر من ديسمبر المقبل.

ويعتبر الفنان عمر غباش باحثاً ومخرجاً ومؤلفاً، بدأ مسيرته مع فرقة مسرح دبي التجريبي، «مسرح دبي الأهلي حالياً»، في عام 1980 بمسرحية «أغنياء ولكن».

شغل خلال مسيرته الفنية العديد من المناصب، أهمها: رئيس جمعية المسرحيين، وتنقّل في العديد من المناصب في مؤسسة دبي للإعلام، وساهم في تأسيس مسرح دبي الأهلي وجمعية المسرحيين وصندوق التكافل والمركز العربي الأوروبي لمسرح الطفل والشباب وأسس مركز ديرة الثقافي، وأسهم في تأسيس وإطلاق مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في العام 2005.

تخرج غباش في جامعة واشنطن، حيث درس أصول السينوغرافيا وأسس الكتابة المسرحية والتمثيل والإخراج والماكياج والإضاءة، وجاء مشروع تخرجه في عام 1987

قدم غباش خلال مسيرته الإبداعية الطويلة أكثر من 35 عملاً مسرحياً بين ممثل ومؤلف ومخرج، كان أهمها في مسرح الطفل: «لعبة كشخة»، «جبل الريحان»، «الأمير مشغول»، و«أحلام نجمة»، وفي مسرح الكبار:«الإمبراطور جونز»، «قريباً من ساحة الإعدام»، «المنديل»، «طوايا»، «صمت القبور»، «أحلام مسعود»، «عرسان عرايس»، و«خطوة».

وفي مجال الدراسات المسرحية لعمر غباش العديد من البحوث المنشورة في الصحف والدوريات المحلية والعربية والعالمية، كما شارك بأوراق عمل في الكثير من المهرجانات والملتقيات والندوات الفكرية المسرحية داخل الإمارات وخارجها، كما ترأس تحرير مجلة كواليس، وكرمه مهرجان دبي لمسرح الشباب في العام 2013، كما كرمه مهرجان دمشق المسرحي، وكذلك كرمه مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته السادسة والعشرين.