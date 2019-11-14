الإمارات ومصر تطلقان برنامج استثمارات بـ20 مليار دولار









اسماء السيد - أبوظبي: أطلقت الإمارات ومصر خلال زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي الخميس، برنامج استثمارات مشتركا بقيمة 20 مليار دولار.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في تويتر "أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة".

وبدأ الرئيس المصري، الأربعاء، زيارة رسمية إلى الإمارات تستغرق يومين، بهدف التباحث والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ويبحث السيسي مع محمد بن زايد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأوضح راضي أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون إستراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.