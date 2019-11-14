موتورولا تكشف عن هاتف RAZR 2019 القابل للطي بسعر 1500 دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة موتورولا تكشف عنها هاتف RAZR 2019 القابل للطي بسعر 1500 دولار

كشفت

عن هاتفها الجديد القابل للطي RAZR 2019 بتصميم مبني أيقونتها القديمة RAZR الذي امتلك شعبية واسعة عام 2004، حيث من الواضع أن قرار الشركة كان صائباً في اختيار هذا التصميم وإخراج هاتف قابل للطي مغاير لما شهدناه سابقاً من نماذج للشركات المصنعة وعلى وجهi الخصوص سامسونج جالكسي فولد وهواوي مايت إكس.

RAZR 2019 يأتي بشاشة OLED داخلية قابلة للطي بقياس 6.2 بوصة بدقة 2,142×876 بكسل ومعدل تناسب جانبي 21:9 لتعطى صورة واضحة كمثيلاتها في هواتف الشركات الأخرى القابلة للطي، مع احتواءه على شاشة إضافية خارجية بقياس 2.7 وبدقة 800×600 ومعدل تناسب جانبي 4:3 وتدعم عدداً من مهام التطبيقات الرئيسية دون اللجوء لفتح الهاتف.

فيما نجت الشركة في حل مشكلة سببت أرقاً كبيراً لسامسونج وهي تلك التي تتعلق بالمفصل والفراغ بين الشاشتين في حالة الطي حيث أن RAZR الجديد لا يكاد يملك مسامات بين طرفي الشاشة في حالة الطي؛ وهو أمر غاية في الأهمية لما لهو من أثر في المحافظة على الهاتف من العوالق كما هو الحال في تقليل سمكه، حيث أنه قريب من السمك الذي امتلكه النسخة التقليدية.

كاميرا الهاتف

بالنسبة للكاميرا فالهاتف مزود بكاميرا مزدوجة رئيسية بدقة 16 ميجا بكسل وثانية بدقة 5 ميجا بكسل مع قدرة تصوير فيديوهات بدقة 4K. ليس بالأمر الكبير من هذه الناحية كون أن الدارج اليوم هي الكاميرات المزودة بعدسات التكبير وتلك الأخرى المختصة بالزاوية الواسعة.

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المعالج والذواكر الداخلية

ويعمل هاتف RAZR 2019 القابل للطي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 710 ثماني النواة بتردد 2.2 جيجا هيرتز وليس كما جاء في التسريبات بأنه سيكون مزود بمعالج سنابدراجون 855، لكن من الواضح أن الشركة اختارت هذا المعالج لتقليل من استنزاف البطارية الصغيرة بالمقارنة مع الهواتف الأخرى حيث تبلغ سعتها 2510 مللي أمبير.

ويعمل الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت ويملك منفذ USB من نوع C مع العلم أن قارئ بصمة الإصبع موجود في النتوء السفلي للهاتف.

سعر الهاتف وتوفره في السوق

ستفتح موتورولا الطلب المبسق على RAZR2019 البالغ سعره 1500 دولار في 26 ديسمبر القادم على أن يتوفر في الولايات المتحدة من قبل شركات اتصالات حصرية خلال يناير 2020 وعبر ولمارت، فيما سيكون الإطلاق العالمي في القارة الأوربية وبعض الدول اللاتينية في وقت مقارب.

التدوينة موتورولا تكشف عن هاتف RAZR 2019 القابل للطي بسعر 1500 دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.