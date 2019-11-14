شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض يُدشن مهرجان للتسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان، أمس، النسخة الـ15 من مهرجان الرياض للتسوق.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في كلمته بهذه المناسبة أن نسخة هذا العام من المهرجان، تواكب موسم الرياض الكبير، الذي يأتي تحت مبادرة ومنظومة "مواسم السعودية"، مبينًا أن المهرجان يطمح إلى تحقيق النجاح في استقطاب نسبة كبيرة من المتسوقين والزوار، من خلاله العديد من المناشط والفعاليات، مفيدًا أن نسخة المهرجان هذا العام استثنائية، وفي فترة ذهبية تواكب موسم الرياض الذي يشهد متابعة وحضورًا غير مسبوق، فحسب إحصاءات الهيئة العامة للترفيه قد تجاوز زوار الفعاليات 6 ملايين زائر في أقل من أربعة أسابيع، ووفقا لذلك متوقعاً نجاحًا واسعًا لمهرجان الرياض للتسوق في نسخته الـ 15.

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وقدم العجلان بهذه المناسبة الشكر لكل مشارك وداعم لمهرجان الرياض للتسوق في دورته الحالية، وكذلك الشكر والتقدير للدور الكبير للهيئة العامة للترفيه، لما قدمته من جهود غير مسبوقة في جعل الرياض واحة جاذبة بباقات فعاليات شهد بتميزها القاصي والداني، كما شكر جميع القطاعات المساندة في تنظيم وتسهيل وصول عشرات الآلاف من الزوار يوميًا لمقاصدهم والاستمتاع بكل ما يقدم من مناشط متميزة.

من جانبه استعرض عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان ماجد الحكير، بدايات انطلاقة المهرجان منذ 15 عاما، والتحديات التي واجهها حتى أثبت حضوره ووجود بشكل منتظم في مناسبات الرياض وعلى مدار شهر كامل من كل عام، وأصبح أحد أهم مهرجانات التسوق في المنطقة نظير تميز المملكة في قطاع التسوق، منوهًا في هذا الصدد بالدور الذي تقدمه الدولة لدعم مناشط الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، والتركز عليها من خلال رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور الهيئة العامة للترفيه في رفع وتيرة النشاط الترفيهي والسياحي، واتضاح أثرهما في تعزيز الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل الجديدة التي يحتاجها أبناء وبنات الوطن.

وقدم الحكير في ختام كلمته الشكر لجميع القائمين على أعمال المهرجان من الكوادر الوطنية المتميزة في تقديم باقة من الفعاليات والمسابقات والتخفيضات التي سيكون لها أثر في إثراء موسم الرياض الذي حقق شهرة كبيرة من نسخته الأولى.