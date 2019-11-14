شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية ومسعفون: قتيلان و35 مصابا فى احتجاجات بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالشرطة العراقية وفى القطاع الطبى، إن قوات الأمن قتلت اثنين من المحتجين وأصابت 35 آخرين بجروح فى بغداد اليوم الخميس فى حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقالت المصادر إن أحد المحتجين توفى فى الحال إثر اصطدام عبوة غاز مسيل للدموع برأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثرا بجروح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.