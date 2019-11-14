شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من محافظات الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفاد نادى الأسير الفلسطينى أن جيش الاحتلال اعتقل 4 مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، فيما اعتقل مواطنًا فلسطينيًا من مدينة بيت لحم، كما اعتقل جيش الاحتلال مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب، وآخر ومن بلدة العيساوية بالقدس.

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