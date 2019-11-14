إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الخميس، خلال مواجهات مع قوة من الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

Advertisements

وأوضح المسعفون، أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانيا.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت على مدخل بيت لحم الشمالي، عقب مسيرة نظمتها فصائل فلسطينية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.