قال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، على جنوبي إسرائيل، بعد ساعات قليلة على دخول وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ.
وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن".
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل، صباح الخميس، عن وقف إطلاق النار بينهما، بعد وساطة مصرية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصد 5 قذائف أطلقت من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.