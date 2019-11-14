الجيش الإسرائيلي: رصد 5 قذائف أطلقت من غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، على جنوبي إسرائيل، بعد ساعات قليلة على دخول وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل، صباح الخميس، عن وقف إطلاق النار بينهما، بعد وساطة مصرية.

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